جارديان: التعهدات الاقتصادية لليز تروس ستكلف بريطانيا 50 مليار إسترلينى سنويا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تعهدات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس لخفض الضرائب والإنفاق الطارئ ربما تكلف ما يزيد عن 50 مليار جنيه إسترليني سنويا، مع تحذير الخبراء من أنهم سيفشلون في مساعدة الأكثر فقرا مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووعدت تروس، المرشحة الأوفر حظا لتولى منصب رئيس الوزراء المقبل ، بإلغاء زيادة التأمين الوطني ، وإلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات، وإنفاق المزيد على الدفاع ، وإلغاء الرسوم الخضراء على فواتير الطاقة للأسر والشركات - وكل ذلك من شأنه أن يكلف المليارات. كما اقترحت تعزيز التقارير الحرة ، والتي قد تستلزم تخفيضات ضريبية للأعمال التجارية، وناقشت زيادة الإعفاء الضريبي للمتزوجين.

وقالت وزيرة الخارجية إن خططها للتخفيضات الضريبية قد تكلف 30 مليار جنيه إسترليني ، لكن الاقتصاديين قالوا إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير، ووجد تحليل لصحيفة "الجارديان" لسياسات الضرائب والإنفاق التي تتبعها تروس خلال الحملة أن هذا الرقم قد يتجاوز 50 مليار جنيه إسترليني سنويًا ، في حين قال حزب العمال إن حملة قيادة حزب المحافظين كانت مليئة "بالاقتصاد الخيالي والإعلانات غير الممولة".

وترفض تروس الالتزام بأي زيادة في الفوائد أو مزيد من الخصومات على فواتير الطاقة لمساعدة أفقر الناس الذين يكافحون وسط أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ جيل.

وألقى ريشي سوناك ، مرشحها المنافس ، التحدي أمام تروس يوم الإثنين من خلال تعهده بتقديم مساعدة مماثلة في فواتير الطاقة لحزمة إجراءاته الأخيرة ، والتي تبلغ 400 جنيه إسترليني للأسرة و 650 جنيهًا إسترلينيًا للفئات الأكثر ضعفًا - حزمة إجمالية قدرها 15 مليار جنيه إسترليني.

وقال: "سيكون هذا الشتاء قاسياً للغاية بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء البلاد ، وليس هناك شك في أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم".