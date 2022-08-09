ثقافة الأقصر ترسم البهجة على وجوه الأطفال بورش ومحاضرات متنوعة.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "لو صفاء للوقت يوما" للمنشد ياسر حسن، أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصائد بعنوان"حزمة دموعي تعيد الأمل، بلقيس".

وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعرة سلوى جودة وألقت أبيات من روائع الإمام علي، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية بعنوان "احسنلك" إلقاء الشاعر حسن مغربي، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي عن"الإخلاص في العمل" سردتها هناء يونس، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكى قصة بعنوان "لا تهمل سلاحك" للمؤلف شوقي على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب.

وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" التخطيط التربوي" حيث أوضح الدكتور عبده الضوي مسئول الثقافة، ما هو التخطيط التربوي وكذلك أهم سمات التربية الناجحة، بجانب أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى فيها قصيدتى "مش غريبة، مهيش فارقة"، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر علي حسان وألقى قصيدة"مفتون"، وأقامت مكتبة الكيمان الثقافية فقرة مديح وإنشاد ديني للمنشد أيمن الأمير أبو الوفا معلم بمدرسة أرمنت الصناعية ألقى قصيدة "أوجه وجهي للجميل مسارعا"، كما أقام قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وألقى قصيدة في حب النبي بمناسبة العام الهجري الجديد، بالإضافة إلى ورشة عمل حرف يدوية تنفيذ أشكال مخلفات البيئة نفذتها منى عبدالرحمن.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"القيم والعادات وأثرها على بناء الشخصية" أوضحت كريمة التهامى، مفهوم القيم وأهمية وجود القيم في المجتمع وتأثيرها على الأسرة، بجانب محاضرة بعنوان "الاعتراف بالحق" أوضح شعبان، أن الاعتراف بالحق فضيلة وحدود الله حق وحقوق الجار حق، كما أقيمت محاضرة بعنوان"فن الرسوم المتحركة" تحدث الدكتور أحمد جمال عيد من كلية الفنون الجميلة، عن أهمية وماهية فن الرسوم المتحركة واعتماده على خاصية البساطة والمبالغة.

وأعدت محاضرة ضمن فعاليات النشاط الصيفي بعنوان" دور المخرج" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار، وألقت نها محمد نصر الدين محاضرة بعنوان" سلبيات وايجابيات الانترنت"، بجانب ذلك قدم عرض مسرح العرائس بعنوان"السمكة الصغيرة " أداء كريم الشاوري، بالإضافة إلى ورشة "رسم الريف المصري" تنفيذ صفاء حسن ونرمين سمير، بجانب ورشة فنية بعنوان"كيفية عمل تابلوه" تنفيذ منار سيد، وورشة إعادة تدوير نفذتها مشيرة طلعت، وأعد كورس الرسم للمرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة، تنفيذ شيماء سعيد وهبة محمد، وكورس الرسم للمرحلة العمرية من 7 الى 12 سنة شرح وتنفيذ صفاء حسن.



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