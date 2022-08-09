تونس: لا صحة لما تم تداوله من توقف تأمين عرض مسرحى بمهرجان صفاقس

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نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله بعدد من وسائل الإعلام وبعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بخصوص رفض أفراد الأمن مواصلة تأمين عرض مسرحى بمهرجان صفاقس الدولى، مؤكدة أنه تم تأمين العرض المذكور منذ بدايته إلى حين خروج الجماهير ومرافقة عارض المسرحية إلى مقر إقامته بأحد الفنادق بعد نهاية العرض.

وذكرت الوزارة - فى بيان الاثنين - أن المسرحى المذكور قام بحركة لا أخلاقيّة تجاه أفراد الأمن خلال العرض، ممّا تسبّب فى حالة تشنج فى صفوف بعض الأمنيين المكلفين بتأمين مختلف فعاليات مهرجان صفاقس الدّولي.. وبتدخل المسؤولين تم تهدئة الأوضاع ومواصلة العرض فى ظروف عادية.

وأضافت أنه تمت مراجعة النيابة العامة ومدها بمجريات الأحداث، وأكدت وزارة الداخلية التزامها بمبادئ حقوق الإنسان واحترامها المتواصل للحريات العامة، وخاصة حرية الرأى والتعبير فى نطاق ما يُخوله القانون والنصوص الجارى العمل بها.