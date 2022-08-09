تواصل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بفحص موظفى مدينة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تواصل العمل فى فحص العاملين بالهيئات الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، حيث توفر وزارة الصحة والسكان 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، والجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط).



وأضاف الدكتور طاهر أيوب، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل بفحص الهيئات الحكومية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الضغط والسكر والإعتلال الكلوي، وتم فحص موظفي مجلس مدينة القرنة وموظفي مديرية الصحة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، حيث تم فحص جميع المواطنين العاملين بالهيئات الحكومية.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بارتفاع في الأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم تحويلها للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتلقي العلاج اللازم بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمن، وفي حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، حيث يتم تدريب الفرق الطبية بالوحدات الصحية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".



وشدد الدكتور طاهر أيوب، أن المبادرة تستهدف المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدماتها والاطمئنان على حالاتهم الصحية، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، وتطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.



المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالأقصر



جانب من فحص موظفي المجلس



جانب من فعاليات فحص أبناء مجلس مدينة القرنة



