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تنسيق 2022..استثناء أوائل الثانوية من التوزيع الجغرافى وإعفاؤهم من المصروفات

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:50 ص
تنسيق 2022..استثناء أوائل الثانوية من التوزيع الجغرافى وإعفاؤهم من المصروفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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حدد  قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 2180 لسنة 2022 ، بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية 2022 والمتقدمين لتنسيق 2022  للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى العام الجامعت 2022/2023 كافة القواعد المتعلقة بالقبول.
 
ونص قرار وزير التعليم العالى على أن یکون توزيع الـ ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758 

 


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