تنسيق الجامعات 2022.. مواعيد فتح معامل التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة

كتب محمد صبحى

مع قرب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق تتيح الجامعات معامل التنسيق لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، تبدأ معامل التنسيق فى استقبال الطلاب طوال أيام المرحلة الأولى الخميس المقبل، وتستمر حتى 15 أغسطس من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا .

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758