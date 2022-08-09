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تنسيق الجامعات 2022 للشعبة الأدبية.. على حسب مجموعك اعرف ممكن تدخل كلية إيه

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:16 م
تنسيق الجامعات 2022 للشعبة الأدبية.. على حسب مجموعك اعرف ممكن تدخل كلية إيه موقع التنسيق
كتب محمد صبحى

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مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى التى تبدأ بعد غد، الخميس، ويتساءل طلاب الثانوية العامة، عن مؤشرات التنسيق للقبول بالكليات، وفيما يلى ينشر اليوم السابع نتيجة تنسيق الشعبة الأدبية لعام 2021 والمنشورة على موقع التنسيق الإلكترونى، حتى يتسنى للطلاب التعرف على الكليات والمعاهد التى قد يلتحق بها .

 

وتأتى هذه المؤشرات بالتقارب بين أعداد طلاب الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى لعام 2022 ومقارنتها بنفس أعداد العام الماضي، حيث سجل الحد الأدنى للقبول 64.51% بإجمالى عدد طلاب 80063، بينما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية العام الماضى 65.73% بإجمالى عدد طلاب 79033 طالب وطالبة ، الأمر الذى يوضح ان هناك تقارب فى النسب والمؤشرات بين العام الحالى والماضي  فى درجات القبول بالتنسيق.

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نتيجة تنسيق الشعبة الأدبية

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