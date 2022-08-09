تنسيق الجامعات 2022.. البرامج الدراسية بجامعة الإسكندرية الأهلية وأسعارها

كتب محمد صبحى

أكدت وزارة التعليم العالى بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة بداية العام الدراسى 2022/2023 ، ومن بينها جامعة الإسكندرية الأهلية ، ونشر الموقع الرسمي للجامعة الكليات والبرامج الدراسية المتاحة للطلاب للدراسة هذا العام، حيث تبدأ الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بمقرها بسموحة الجديدة اعتباراً من العام الأكاديمى القادم 2022/2023 فى 9 برامج تمنح درجة البكالوريوس، وتشمل فصلين دراسيين (فصل الخريف وفصل الربيع ) بنظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالـى :ـ

كلية الطب ـ برنامج الطب والجراحـة (95 ألف جنيه).

كلية طب الأسنان ـ برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان (85 ألف جنيه).

كلية الصيدلة ـ برنامج فارم دى كلينيكـال (70 ألف جنيه).

كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد ـ الحاسبات والاتصالات ـ الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات ) - (60 ألف جنيه).

كلية علوم الحاسب والبيانات ( برنامج الأمن السيبرانى ـ برنامج الأنظمة الذكية ) - (45 ألف جنيه).

كلية العلوم ـ برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة (45 ألف جنيه).

وتمنح الجامعة خصم 30% لمنتسبى جامعة الإسكندرية ، وتمنح الجامعة خصم 20% للعاملين فى القطاع الحكومى.

* ( يطبق هذا الخصم على المصروفات غير التشغيلية )

يتم دفع مصاريف سحب الاستمارة 1000 جنية في مصادر الدفع الاليكترونية المعتمدة أو من خلال منافذ التحصيل المنتشرة في كليات جامعة الاسكندرية، على أن يتم السداد خلال 48 ساعة من اتمام تسجيل البيانات كحد اقصى، وبعد اتمام عملية السداد يتم الرجوع للنموذج بالرقم القومى للتأكد من تغير حالة السداد من غير مسدد إلى مسدد.