تمديد نظام حظر الطيران فى وسط وجنوب روسيا حتى 17 أغسطس الجارى

وأفاد بيان للوكالة الروسية، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 17 أغسطس، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن التوجه جوا إلى مدن أنابا، وبيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وجيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفروبول، ويليستا، وأوضح أن كافة المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بنظام عادي.

يُذكر أن نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا تقرر في 24 فبراير الماضي مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومنذ ذلك الوقت جرى تمديد الحظر عدة مرات.