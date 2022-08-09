تكليف محمود محيى الدين برئاسة لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتب عبد الحليم سالم

تكليف السفير هشام بدر برئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية.. ولجان بالمحافظات للتوعية بالمبادرة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، رئيساً للجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية.

وبحسب القرار، تضم عضوية اللجنة كلاً من السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب كلٍ من الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وخبير في مجال الحلول التكنولوجية الخضراء يختاره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وخبير في مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ تختاره وزيرة البيئة.

وتتولى اللجنة اختيار المشروعات الفائزة بالمبادرة وفقاً للمعايير التي تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، ووفقاً لأولويات رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاحات الهيكلية، على أن يتم اختيار ثلاثة مشروعات من كل فئة من فئات المشروعات الستة بإجمالي 18 مشروع ومبادرة على مستوى الجمهورية.

كما تختص اللجنة بإعلان النتائج في شهر أكتوبر المقبل على أن تعرض المشروعات الفائزة خلال مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

كما نص القرار على تكليف السفير هشام بدر برئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية وأن يكون منسقاً عاماً للمبادرة، على أن تشمل عضوية اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية، والبيئة، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة، وتختص اللجنة بالإشراف والمتابعة والتنسيق بشأن كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمبادرة، ووضع معايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية.

ونص القرار على تشكيل لجان تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ المختص تتولى التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الإلكتروني للمبادرة وفقاً للمعايير التي تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بواقع مشروع واحد من كل فئة من فئات المشروعات الستة ثم عرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية.

وأطلق مدبولي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التأكيد على جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وتتضمن المبادرة ست فئات من المشروعات هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصةً المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.