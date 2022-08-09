اليوم السابع
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تفعيل المستوى الرابع من الاستجابة الطارئة لمواجهة إعصار وفيضانات فى الصين

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:57 م
تفعيل المستوى الرابع من الاستجابة الطارئة لمواجهة إعصار وفيضانات فى الصين فيضانات -أرشيفية
كتب خالد إبراهيم

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فعلت الصين المستوى الرابع من الاستجابة للطوارئ، اليوم الثلاثاء، وذلك مع اقتراب الإعصار السابع لهذا العام من المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد، وأطلق المقر الإقليمى للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف هذا المستوى من الاستجابة للطوارئ في مقاطعات قوانغدونغ، وقوانغشي، وهاينان، وفوجيان ومقاطعات أخرى، في ضوء الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة جراء الإعصار، بحسب وكالة "شينخوا".

 

ومن المرجح أن يصل الإعصار إلى اليابسة من الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان إلى الساحل الغربي لمقاطعة قوانغدونغ بين ظهيرة ومساء الغد الأربعاء.

 

ومن المتوقع أن يكون مصحوبا برياح قوية باتجاه منطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق تشيونغتشو، بالإضافة إلى المناطق الساحلية في مقاطعة قوانغدونغ وجزيرة هاينان.

 

وسيتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من جزيرة هاينان والمناطق الساحلية الجنوبية من مقاطعة قوانغدونغ، ويوجد في الصين نظام استجابة طوارئ للسيطرة على الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات، حيث يعتبر المستوى الأول الأكثر شدة بينها.


إعصار

فيضانات

الصين

مقاطعات الصين



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