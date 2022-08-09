تفاصيل مشروع فصل شبكة مياه الأمطار عن الصرف الصحى بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

عانت محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة من تراكم مياه الأمطار فى الشوارع، حتى تفاقمت الأزمة وبلغت ذروتها فى شتاء عام 2015، وارتفعت نسب منسوب مياه الأمطار فى الشوارع حتى أصيبت المدينة بشلل مرورى تام لعدة ساعات.



بدأت محافظة الإسكندرية فى تنفيذ مشروع فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحى كحل جذرى للمشكلة، وتم البدء فى 3 مناطق كمرحلة أولى، ثم يتم التنفيذ فى جميع الأحياء بالإسكندرية.



ونستعرض فى السطور التالية تفاصيل مشروع مواجهة التغيرات المناخية وفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحى:



1- إنشاء شبكة منفصلة لصرف مياه الأمطار لأقرب مسطح مائى



2- رفع كفاءة محطات الرفع لكى تعمل بالطاقة التصميمية الكاملة لها



3- تشتيت حركة الأمطار واعتماد الية الحصر و التجميع لسرعة تصريف مياه الأمطار



4- مراجعة وصيانة الطلمبات بكافة الانفاق للحفاظ على السيولة المرورية بالمحافظة



5- تطهير الشنايش قبل وبعد كل نوه لتفادى انسداد شبكة الصرف الصحى



6- مراجعة وصيانة الروافع والتأكد من جاهزيتها الميكانيكية والكهربائية للعمل بكامل طاقتها فى رفع مياه الأمطار



7- إعداد الرسومات التنفيذية لفصل شبكة الأمطار عن الصرف الصحى فى المناطق الجارى التنفيذ بها



8- العمل على الاستفادة من مياه الأمطار و تحويلها إلى المصارف لإعادة استخدامها



9- ضرورة أن تتضمن تلك الإجراءات ما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات تنموية بالمحافظة



10- وضع الدراسة للمراحل التالية من المشروع للتنفيذ فى باقى أحياء الإسكندرية





اعمال الحفر



اعمال المشروع



البدء فى 3 مواقع كمرحلة اولى



البدء فى التنفيذ ببعض المناطق



اللواء نافع رئيس شركة الصرف الصحى



جانب من المشروع



فصل شبكة الامطار عن الصرف الصحى



مشروع الصرف لمياه الامطار



مشروع مياه الامطار









