تعليم المنوفية تعلن كشوف طلاب الإعدادية المتقدمين لاختبارات مدرسة المتفوقين

المنوفية - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، كشوف أسماء طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لأداء الاختبارات الإلكترونية للالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس وذلك على مدار يومي الأربعاء 10/8/2022 والخميس 11/8/2022الساعة بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية وفقا للكشوف المرفقة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى بيان لها على جميع الطلاب الالتزام بإحضار صور من شهادة ميلاد الرقم القومي علاوة على إخطار بموعد ومكان الاختبار والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى فيروس كورونا.



كشوف أسماء طلاب الشهادة الإعدادية (1)



كشوف أسماء طلاب الشهادة الإعدادية (2)



كشوف أسماء طلاب الشهادة الإعدادية (3)



كشوف أسماء طلاب الشهادة الإعدادية (4)



كشوف أسماء طلاب الشهادة الإعدادية (5)



كشوف أسماء طلاب الشهادة الإعدادية (6)



كشوف أسماء طلاب الشهادة الإعدادية (7)