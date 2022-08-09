اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:48 م
أكرم القصاص
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تعرف علي تفاصيل إنشاء أكبر مجمع مدارس بأسوان

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:00 م
تعرف علي تفاصيل إنشاء أكبر مجمع مدارس بأسوان محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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 أعلنت محافظة أسوان عن موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشاء أكبر مجمع للمدارس الحكومية بأسوان
 

"اليوم السابع "يقدم تفاصيل إنشاء  مجمع المدارس  

أولاً: يقام المجمع على أرض معسكر التربية والتعليم بمنطقة الحصايا " طريق السماد " بمدينة أسوان.

 
ثانياً: يضم المجمع جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوى العام.
 
ثالثاً :من المخطط أن يضم المجمع 48 فصل دراسى.
 
رابعاً: يقع مجمع المدارس على مساحة ٨١١٤ م2
 
خامسا ً:تصل التكلفة التقديرية  للمجمع ل27.3 مليون جنيه   .
 
سادساً:يأتى ذلك  فى إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة ، وخاصة فى المناطق السكنية الشعبية
 
سابعاً: يساهم المجمع  بشكل مباشر فى تقليل كثافة الفصول .
 
ثامناً:يساهم المجمع  في إستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتوفير المناخ الملائم لتخريج طلاب مؤهلين قادرين على تحمل المسئولية ومواجهة تحديات المستقبل
 
تاسعاً: يتوازى ذلك مع الطفرة الغير مسبوقة فى قطاع التعليم والتى تتجسد من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتأهيل وصيانة المدارس داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "
 
عاشراً: سيتم البدء فى تنفيذ مجمع المدارس خلال خطة العام المالى الحالى 2022/2023 ، مع إتخاذ كافة الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

مجمع مدارس

تعليم أسوان

طلاب الابتدائى

اخبار مصر



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