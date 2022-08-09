تعرف علي تفاصيل إنشاء أكبر مجمع مدارس بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أعلنت محافظة أسوان عن موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشاء أكبر مجمع للمدارس الحكومية بأسوان

"اليوم السابع "يقدم تفاصيل إنشاء مجمع المدارس أولاً: يقام المجمع على أرض معسكر التربية والتعليم بمنطقة الحصايا " طريق السماد " بمدينة أسوان.

ثانياً: يضم المجمع جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوى العام.

ثالثاً :من المخطط أن يضم المجمع 48 فصل دراسى.

رابعاً: يقع مجمع المدارس على مساحة ٨١١٤ م2

خامسا ً:تصل التكلفة التقديرية للمجمع ل27.3 مليون جنيه .

سادساً:يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة ، وخاصة فى المناطق السكنية الشعبية

سابعاً: يساهم المجمع بشكل مباشر فى تقليل كثافة الفصول .

ثامناً:يساهم المجمع في إستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتوفير المناخ الملائم لتخريج طلاب مؤهلين قادرين على تحمل المسئولية ومواجهة تحديات المستقبل

تاسعاً: يتوازى ذلك مع الطفرة الغير مسبوقة فى قطاع التعليم والتى تتجسد من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتأهيل وصيانة المدارس داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "

عاشراً: سيتم البدء فى تنفيذ مجمع المدارس خلال خطة العام المالى الحالى 2022/2023 ، مع إتخاذ كافة الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة لذلك .