تعديل تركيب قطارى 890 / 891 مكيف القاهرة / سوهاج والعكس غدا

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ هيئة السكة الحديد، غدا، تعديل تركيب قطارى 890 / 891 مكيف ( أسبانى ) القاهرة / سوهاج والعكس، وذلك فى اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.



وقالت السكة الحديد : اعتباراً من غدا الأربعاء سيتم تعديل تركيب قطار 890 مكيف القاهرة / سوهاج ليكون بالتركيب الآتى: "10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ووقاية"



وتابعت: اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 8 / 2022 تعديل تركيب قطار 891 مكيف سوهاج / القاهرة على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 890.