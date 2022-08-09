تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها داخل سيارة نتيجة تناول مخدر الآيس بالهرم

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعى بتشريح جثة سيدة عثر عليها داخل سيارة بمنطقة الهرم، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى عن الصفة التشريحية للجثمان لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات الجنائية حول الواقعة.

واسمتعت النيابة إلي مالك السيارة الذى اعترف بأنه يعمل بإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وأن المتوفية تعمل رفقته بذات الشركة وأنهما من متعاطى المواد المخدرة (مخدر الأيس) وأثناء تواجدها رفقته بالسيارة وتعاطيهما "مخدر الأيس" إنتابتها حالة تشنج ثم فارقت الحياة وقيامه بالإستيلاء على هاتفها المحمول وإنصرف ولم يبلغ عن الواقعة خشية إفتضاح أمره، كما أرشد عن الهاتف المستولى عليه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (إحدى السيدات) داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال وبالفحص عثر بجوار المتوفاة على حقيبة يد بداخلها (بعض المتعلقات الشخصية - 3 أكياس بلاستيكية صغيرة بها آثار مادة مخدرة).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة ، أسفرت جهوده عن تحديد (مالك السيارة المشار إليها – مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدفه وأمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.