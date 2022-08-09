اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:22 م
أكرم القصاص
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تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون نينجا" في بيلاروسيا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:00 م
تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون نينجا" في بيلاروسيا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وسائل إعلام بيلاروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور"أوميكرون نينجا" في العاصمة مينسك.


وقالت المصادر، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن "الحالة سجلت في العاصمة البيلاروسية، وتم تأكيدها مخبريًا بأنها من نوع (أوميكرون نينجا) أو سلالة (أوميكرون4/5)، وهي السلالة الخامسة من متحور أوميكرون القادم من جنوب إفريقيا"، لافتة إلى هذا النوع من فيروسات كورونا يتجنب الاستجابة المناعية بشكل فعال.


وأشارت المصادر إلى "أن الأطباء في العاصمة البيلاروسية ينصحون بالحصول على اللقاح أو إعادة التطعيم قبل أن يبدأ موسم انتشار العدوى الجديد في الخريف".


وكانت وزارة الصحة البيلاروسية قد توقعت ارتفاع عدد الإصابات بسلالات فيروسات (كوفيد-19) في سبتمبر القادم، ووفقًا لبياناتها فإن "السلالات الرئيسية المنتشرة في بيلاروس اليوم هي من سلالات متحور أوميكرون BA.4 و BA.5".


يذكر أن نسبة التطعيم الأولي ضد فيروسات (كوفيد-19) بلغت 70% تقريبًا عند سكان بيلاروس، ونسبة الذين تلقوا لقاحات معززة بلغت 27%.


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