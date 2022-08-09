تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و110 سيارات.
شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 310 شاحنة و 74 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 290 شاحنة و36 سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وتغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدن اكسبريس، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية "وصول وسفر"، للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها.
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