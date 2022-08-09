تحرير 585 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 585 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد شن حملة مرورية قادها العقيد محمد غيته رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.



أسفرت الحملة عن ضبط 585 مخالفة مرورية، بينها 247 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و301 مخالفة متنوعة، وضبط 2 سائق يقودون بدون رخصة قيادة، و3 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة واحدة غير مرخصة، وتحرير 6 مخالفات ملصقات، و22 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 1100 جنيها.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 16 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2800 جنيها مصالحات.

