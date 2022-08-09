تحركات أمريكية لمصادرة طائرة مملوكة لـ"أغنى رجل في الدوما الروسي"‏

تحرك المدعوون الفيدراليون لمصادرة طائرة إيرباص A319 بقيمة 90 مليون دولار يستخدمها رجل الأعمال والبرلماني الروسي المعروف باسم "أغنى رجل في مجلس الدوما" كطائرة خاصة، وفقا لشبكة ايه بي سي.
كان أندريه سكوتش عضوًا في البرلمان الوطني الروسي منذ عام 1999 وخاضعًا لعقوبات أمريكية منذ عام 2018 بسبب "علاقاته مع الجماعات الإجرامية المنظمة الروسية، وفقًا لوزارة الخزانة.
بعد هجوم روسيا على أوكرانيا ، أصدرت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات ضد سكوتش وأصوله لدعم جهود الكرملين لانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
قال أندرو آدامز ، مدير فريق KleptoCapture التابع لوزارة العدل والذي يتحرك لمصادرة أصول القلة الروسية الخاضعة للعقوبات: "أظهر تطبيق القانون في الولايات المتحدة مرة أخرى أن ألعاب القذائف الدولية لن تكفي لإخفاء ثمار الفساد وغسيل الأموال".
وفقًا لمذكرة الحجز الصادرة عن المدعين الفيدراليين في مانهاتن تم إجراء معاملات بالدولار الأمريكي لدفع تكاليف تسجيل طائرة إيرباص في أروبا وأقساط التأمين على الطيران.
تستهدف فرقة "كليوكابتشر" التابعة لوزارة العدل الاوليجارش الروس الخاضعين للعقوبات والأصول المملوكة لهم بسبب دعم الحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا.
قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول مايكل دريسكول: "إن العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية وعمل فرقة العمل هذه تُظهر لهؤلاء القلة الأثرياء الهجوميين الذين يدعمون العدوان العسكري الروسي أنهم ليسوا بمنأى ونحن نؤثر بشكل كبير على أسلوب حياتهم".
نقل الأب البالغ من العمر 56 عامًا ، وهو أب لعشرة أطفال ، يخته الفاخر ، مدام جو ، الذي تبلغ تكلفته 156 مليون دولار لتجنب مصادرته من قبل السلطات الامريكية، ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس يبلغ طول اليخت 98 مترا وبه مهبط للطائرات المروحية
وبحسب قائمة الملياردات التي تصدرها فوربس تبلغ ثروة سكوتش حاليًا 6.2 مليار دولار.
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