تحركات أمريكية لمصادرة طائرة مملوكة لـ"أغنى رجل في الدوما الروسي"‏

كتبت: نهال أبو السعود

تحرك المدعوون الفيدراليون لمصادرة طائرة إيرباص ‏A319‎‏ بقيمة 90 مليون دولار يستخدمها رجل ‏الأعمال والبرلماني الروسي المعروف باسم "أغنى رجل في مجلس الدوما" كطائرة خاصة، وفقا لشبكة ايه ‏بي سي.‏

كان أندريه سكوتش عضوًا في البرلمان الوطني الروسي منذ عام 1999 وخاضعًا لعقوبات أمريكية منذ عام ‏‏2018 بسبب "علاقاته مع الجماعات الإجرامية المنظمة الروسية، وفقًا لوزارة الخزانة.‏

بعد هجوم روسيا على أوكرانيا ، أصدرت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات ضد سكوتش وأصوله ‏لدعم جهود الكرملين لانتهاك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.‏

قال أندرو آدامز ، مدير فريق ‏KleptoCapture‏ التابع لوزارة العدل والذي يتحرك لمصادرة أصول القلة ‏الروسية الخاضعة للعقوبات: "أظهر تطبيق القانون في الولايات المتحدة مرة أخرى أن ألعاب القذائف ‏الدولية لن تكفي لإخفاء ثمار الفساد وغسيل الأموال".‏

وفقًا لمذكرة الحجز الصادرة عن المدعين الفيدراليين في مانهاتن تم إجراء معاملات بالدولار الأمريكي ‏لدفع تكاليف تسجيل طائرة إيرباص في أروبا وأقساط التأمين على الطيران.‏

تستهدف فرقة "كليوكابتشر" التابعة لوزارة العدل الاوليجارش الروس الخاضعين للعقوبات والأصول ‏المملوكة لهم بسبب دعم الحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا.‏

قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول مايكل دريسكول: "إن العقوبات التي فرضتها ‏الحكومة الأمريكية وعمل فرقة العمل هذه تُظهر لهؤلاء القلة الأثرياء الهجوميين الذين يدعمون العدوان ‏العسكري الروسي أنهم ليسوا بمنأى ونحن نؤثر بشكل كبير على أسلوب حياتهم".‏

نقل الأب البالغ من العمر 56 عامًا ، وهو أب لعشرة أطفال ، يخته الفاخر ، مدام جو ، الذي تبلغ تكلفته ‏‏156 مليون دولار لتجنب مصادرته من قبل السلطات الامريكية، ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس يبلغ ‏طول اليخت 98 مترا وبه مهبط للطائرات المروحية

وبحسب قائمة الملياردات التي تصدرها فوربس تبلغ ثروة سكوتش حاليًا 6.2 مليار دولار.‏