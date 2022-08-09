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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لـ28 أغسطس

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:58 ص
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لـ28 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث لجلسة  28 أغسطس.
 
تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة بولاق، بلاغا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث، بعدما تعدوا عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.
 
تم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى الى موت، وإحالتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها السابق.
 

قتل والدهم

بولاق ابو العلا

أخبار الحوادث

عقوبة القتل



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