بينها 7اكتشافات لمصر .. "أوابك": 12اكتشافا جديدا للنفط والغاز بالدول الأعضاء 2021

كتبت مروة الغول

كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "اوابك "عن تحقيق الدول الأعضاء بالمنظمة اثني عشر اكتشافاً جديداً للنفط والغاز في عـام 2021، حيـث تحقق اكتشاف عمـلاق للهيدروكربـون فـي الإمارات العربية المتحدة في "القاطع البري 4" الذي تديره شركة INPEX اليابانية.

وقدرت الاحتياطيات الجيولوجية في الاكتشاف الجديد بنحو 1 مليار برميل، بينما تشير البيانات الأولية إلى أن الاحتياطيات القابلة للإنتاج قد تصل إلى 480 مليون برميل، وهو ما سوف يتم تأكيده في حدود عام 2025 بعد عمليات الحفر التقييمي ،يقع القاطع المذكور قريباً من الساحل في الجزء المركزي من إمارة أبو ظبي، ويمتد على مساحة 6112 كم مربع .

كما أعلنت الكويت عن تحقيق أربع اكتشافات جوراسية في العام المالي 2021/2020 ، منها اثنان للنفط وردت بيانات عنـهمـا في التقرير السنوي لشركة نفط الكويت .

وحققت مصر سبعة اكتشافات منها اكتشاف محدود للنفط حققته شركة Pharos عبر البئر " Batran - 1X " في امتياز " الفيـوم " تراوحـت تقديرات الاحتياطي الجيولوجي فيـه بيـن0.43- 4.3 مليون برميل .

وأعلنت Eni عن تحقيق اكتشاف للنفط في امتياز "مليحة " عبر البئر " 9 Arcadia " الذي أنتج بمعدل 5500 ب / ي عند وضعه على الاختبار .