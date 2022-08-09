"بيطرى الأقصر" تستكمل الحملة الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أعمالها فى فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وانطلقت لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الحلة البيطرية بمركز إسنا-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية-إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتورة كوثر عبد الغنى رئيس وحدة النمسا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية-إدارة اسنا البيطرية برئاسة الدكتورة بسمة نادر الطبيبة بوحدة النمسا البيطرية - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية برئاسة الدكتور هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات وعضوية الدكتورة. افكار يسرى الطبيبة بوحدة الرزيقات البيطرية).

وتمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي باللجان، وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حرصاً على حماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية، وتوعية المواطنين بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ولذلك تناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر المواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



بيطرى الأقصر تستكمل الحملة القومية الثانية للتحصين



جانب من تحصين المواشي بمحافظة الأقصر