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بعد أحكام الإعدام والمؤبد.. تواريخ مرتبطة بقضية "كتائب حلوان"

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:00 ص
بعد أحكام الإعدام والمؤبد.. تواريخ مرتبطة بقضية "كتائب حلوان" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية في محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، بعد حكم الإعدام والمؤبد والمشدد والبراءة.
 
توجد مجموعة من التواريخ الهامة مرتبطة بالدعوى منها ...
 
 1ـ "5 يوليو عام 2016"، ويشير لتاريخ إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
  
2 ـ " 14 نوفمبر 2021"، ويشير لتاريخ حجز الدعوى للحكم.
 3 ـ " 30 يناير 2022"، ويشير لتاريخ  إحالة الإرهابي يحيى موسى و9 آخرين من للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
 
4ـ  "28 يونيو 2022"، المحكمة تقضى بالإعدام شنقا للإرهابي يحي موسي و9 آخرين، والسجن المؤبد لـ 56 آخرين، المشدد 15 سنة لـ 52 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 34، وبراءة 43 متهما.
 
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
 
 
 

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