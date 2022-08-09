بريطانيا تدفع 100 ألف استرلينى تعويضات مبدئية لضحايا فضيحة "دم ملوث"

كتبت: نهال أبو السعود

اجرت السلطات البريطانية تحقيق لفحص كيفية إصابة آلاف المرضى بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد سي عن طريق الدم الملوث في السبعينيات والثمانينات، وأعلنت أن آلاف الضحايا المتضررون سيحصلون على تعويضات مؤقتة في أقرب وقت ممكن تبلغ 100 ألف جنيه إسترليني.

وفقا لصنداي تايمز، يعتقد أن هناك أكثر من 4 الاف ضحية على قيد الحياة فيما وصف بأنه أسوأ كارثة علاجية في تاريخ هيئة الصحة الوطنية، والتي توفي فيها حوالي 2400 شخص.

دعا السير بريان لانجستاف ، رئيس لجنة التحقيق ، الشهر الماضي إلى دفع التعويض "دون تأخير" لجميع ضحايا الدم الملوث او عائلاتهم، وقال إنه يجب أن يُعرض عليهم تعويض مؤقت لا يقل عن 100 ألف جنيه إسترليني، ودعم طلبه ثلاثة وزراء صحة سابقين: آندي بورنهام وجيريمي هانت ومات هانكوك.

في خطاب أرسل إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون، حذروا من أن "أكثر من 400 شخص ماتوا بالفعل منذ بدء التحقيق"، مع "تقدير البعض أن شخصًا مصابًا يموت كل أربعة أيام".

ومن المتوقع أن تستخدم الأموال في تمويل الفواتير الفورية واحتياجات الرعاية ، مع توصيات نهائية بشأن التعويضات عندما ينتهي التحقيق العام المقبل.

وقال مصدر حكومي للصحيفة: "نعرف أن آلاف الأشخاص الذين وقعوا ضحية هذه الفضيحة قد عانوا من آلام لا يمكن تصورها .. بالنظر إلى الموقف المفجع الذي يجد العديد من الضحايا أنفسهم فيه ، هناك رغبة على رأس الحكومة لتحريك هذا بخطى سريعة حتى نتمكن من منح هؤلاء الأشخاص الوضوح والاطمئنان في أقرب فرصة."

قال ديس كولينز ، الشريك الرئيسي في شركة Collins Solicitors ، والذي يمثل العائلات والمتضررين، إن تقرير لانجستاف كان "تطورًا مرحبًا به" ولكن التعويضات كانت متأخرة كثيرًا.

وقال: "هذه المدفوعات المؤقتة الفورية لبعض الفئات الأكثر ضعفاً ستوفر في النهاية بعض التعويضات المالية التي كان العديد من الذين يعانون منها مستحقة منذ عقود".

وتابع: "بينما يأتي بعد فوات الأوان بالنسبة للآلاف الذين ماتوا بشكل مأساوي على مدى السنوات الفاصلة منذ إصابتهم بالعدوى ، فإنه تطور مرحب به بالنسبة لبعض أولئك الذين ما زالوا يعيشون مع التداعيات المروعة لفشل العلاج الذي يمكن تجنبه".