انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ اليوم لمدة 5 ساعات لغسل الشبكات

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ، لمدة 5 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 8 / 2022، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قافلة مائية تنفيذاً لتوجيهات المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة القناطر الخيرية والإدارة الصحية بالقناطر الخيرية.

وأوضح رئيس شركة مياه القليوبية، أن القافلة تهدف إلي تحقيق التواصل مع المواطنين والاستماع إلى الشكاوى والاستفسارات، حيث تم رفع عينات من مياه الشرب بعدد من المناطق بمدينة القناطر الخيرية "التقسيم السياحي - منطقة خلف أولاد رجب - الجامع الجديد - الكنيسة - عزبة مسلم - عزبة أحمد فوزي - عزبة الخيمي - تقسيم عبد الشهيد - تقسيم غنيم"، للتأكد من جودة وسلامة المياه بتلك المناطق، جاء ذلك بحضور هشام حجازي نائب الوحدة المحلية لمجلس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور أحمد خالد مندوب الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، وعدداً من المهندسين والفنيين بفرع القناطر.

وأشارت الشركة في بيانها، إلي أن جودة مياه الشرب تعد أهم الاولويات لدي الشركة، حيث يتم أعمال غسيل وتطهير لشبكات مياه الشرب بصفة دورية وفق جدول محدد لضمان المحافظة علي جودة المياه وفق المعايير والمواصفات القياسية تحت إشراف الجهات الرقابية متمثلة في وزارة الصحة ووزارة البيئة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.