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انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على السبب

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:54 م
انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على السبب انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (بيجام بالكامل – عبد المنعم رياض– أم بيومى - أرض الجنينة – مدينة السعادة والتعاون – عزبة عثمان – منطقة منطى) وضعف المياه عن بعض مناطق حى شرق، لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10 – 08 - 2022 من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 11 – 08 – 2022،  نظراً لوجود أعمال لحامات على خط قطر 600مم بشارع أحمد عرابى بمنطقة شبرا الخيمة.
     
وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو المحمول.

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