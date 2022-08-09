اندبندنت: تحذيرات من موجة "حرارة شديدة" فى المملكة المتحدة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذيرًا من الحرارة الشديدة لمدة أربعة أيام حيث تستعد المملكة المتحدة لارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع.

وحذر الإنذار الجديد - الذي يمتد من الخميس إلى الأحد - من أن درجات الحرارة الحارقة من المحتمل أن تؤثر على صحة الأشخاص المعرضين للخطر.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن السكان قد يتأثرون بحروق الشمس والجفاف والغثيان من بين الأمراض الأخرى المرتبطة بالحرارة.

وأوضحت الصحيفة أن التنبؤ بموجة حارة جديدة - التي تأتي بعد أسابيع فقط من الموجة القياسية في يوليو - أثار أيضًا تحذيرًا بشأن الصحة الحرارية من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

كما كانت هناك أيضًا تحذيرات بشأن الحرائق ، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية أعلى مستوى تنبيه "استثنائي" لمدى خطورة الحريق إذا بدأ. وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى منتصف الثلاثينيات بحلول نهاية الأسبوع ، مع احتمال أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 36 درجة مئوية يوم السبت.

ومن ناحية أخرى، طلبت الجمعية البيطرية البريطانية من أصحاب الحيوانات الأليفة توخي مزيد من الحذر لحماية حيواناتهم في درجات الحرارة الشديدة.

وقالت الدكتور جوستين شوتون ، رئيسة المؤسسة: "تحتاج الحيوانات إلى رعاية إضافية خلال فصل الصيف لإبقائها في مأمن من الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس وأمراض القلب وصعوبة التنفس وحروق الشمس ، والتي يمكن للأسف أن يكون الكثير منها قاتلاً".

وقالت إن الكلاب يمكن أن "ترتفع درجة حرارتها بسهولة" ، لذا يجب على أصحابها تجنب السير بها في أشد فترات اليوم حرارة أو تركها داخل سيارات ساخنة.

وأضافت الدكتور شوتون: "ترقب العلامات المبكرة لضربة الشمس ، مثل اللهاث الشديد ، وسيلان اللعاب ، والأرق."