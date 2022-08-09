اليمن: الحوثيون يشنون أوسع هجمات على مأرب منذ بدء سريان الهدنة

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي شنت هجمات كان أخرها فجر الاثنين من ثلاثة محاور، ممثلة في "الأعيرف والعكد والفليحة"، وتمكنت القوات اليمنية من صد تلك الهجمات .

وتعد هذه الهجمات الأوسع من قبل الحوثيين في الجبهة الجنوبية منذ أشهر، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج تمديد الهدنة السارية في البلاد منذ إبريل الماضي لشهرين إضافيين، حتى الثاني من أكتوبرالمقبل.

وكان الجيش اليمني، قد أعلن خلال الشهر الجاري عن مقتل أربعة وإصابة 16 آخرين من من قواتها، في خروقات جماعة الحوثي للهدنة الأممية، في مختلف جبهات القتال، في أول أيام الهدنة الممددة للمرة الثالثة.