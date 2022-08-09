اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليمن: الحوثيون يشنون أوسع هجمات على مأرب منذ بدء سريان الهدنة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:10 ص
اليمن: الحوثيون يشنون أوسع هجمات على مأرب منذ بدء سريان الهدنة الحوثيين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مصدر عسكري حكومي يمني أن جماعة الحوثى تواصل شن هجمات متتالية منذ الأحد الماضي، في محافظة مأرب في مسعى منها لتحقيق اختراق بصفوف القوات الحكومية.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي شنت هجمات كان أخرها فجر الاثنين من ثلاثة محاور، ممثلة في "الأعيرف والعكد والفليحة"، وتمكنت القوات اليمنية من صد تلك الهجمات .

وتعد هذه الهجمات الأوسع من قبل الحوثيين في الجبهة الجنوبية منذ أشهر، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج تمديد الهدنة السارية في البلاد منذ إبريل الماضي لشهرين إضافيين، حتى الثاني من أكتوبرالمقبل.

وكان الجيش اليمني، قد أعلن خلال الشهر الجاري عن مقتل أربعة وإصابة 16 آخرين من من قواتها، في خروقات جماعة الحوثي للهدنة الأممية، في مختلف جبهات القتال، في أول أيام الهدنة الممددة للمرة الثالثة.

 


اليمن

جماعة الحوثى

مأرب

القوات اليمنية



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