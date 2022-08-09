النيابة تستمع لأقوال الجدة المتهمة بإلقاء حفيدها الرضيع بصندوق قمامة بكرداسة

كتب أحمد إسماعيل

تستمع النيابة العامة بالجيزة، لأقوال الجدة المتهمة بإلقاء حفيدها الرضيع في صندوق قمامة بكرداسة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإيداع الرضيع أحد دور الرعاية، وطلبت النيابة تفريغ الكاميرات في محيط الواقعة لتحديد دور المتهمين في القضية.

وكشفت التحقيقات الأولية، عثور الأهالي على طفل رضيع في القمامة بمنطقة كرداسة، وتبين من كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث أن جدة الطفل هي من ألقت به في الشارع ، وأن الأم ووالدتها، تخلصوا من الطفل بعد ولادتها، بإلقائه في القمامة، وبمرور الأهالي بجانب صندوق القمامة، عثروا على الطفل ثم سلموه للشرطة.

تلقى قسم شرطة كرداسة، بشمال الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل رضيع في القمامة، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن سيدة ألقت بالطفل في القمامة، وأبلغ الأهالي الشرطة والتي تحفظت على الطفل

وتم القبض على المتهمة ووالدة الطفل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والت أمرت بما سبق.