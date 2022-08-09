اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:08 ص
أكرم القصاص
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النمسا: المئات يشاركون فى وقفة تضامنية بفيينا مع الشعب الفلسطيني

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:00 ص
النمسا: المئات يشاركون فى وقفة تضامنية بفيينا مع الشعب الفلسطيني الرئيس النمساوى
أ ش أ

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شارك مئات من الفلسطينيين والعرب والأوروبيين مساء الإثنين فى مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينى ضد هجمات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك أمام كاتدرائية شتيفانس الشهيرة وسط العاصمة النمساوية (فيينا). 

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات تؤكد على الوفاء للقضية الفلسطينية ونددوا بالممارسات الإسرائيلية الغاشمة. 

وأوقد المشاركون الشموع؛ حدادا على ضحايا الهجوم الإسرائيلى كما كتبوا اسم غزة بالشموع.

بدوره، قال الدكتور بسام قبانى من الجالية السورية واحد المشاركين فى المظاهرة إن المظاهرة تعبير عن تضامن عربى قوى فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى الذى ينكل بالشعب الفلسطينى ويخرق القوانين والمعاهدات الدولية ويعتدى على الأبرياء. 

وبدورها، انتقدت الإعلامية هيفاء طه التجاهل السياسى والإعلامى الأوروبى للقضية الفلسطينية والانحياز السافر للجانب الإسرائيلي.


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