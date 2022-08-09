النمسا: المئات يشاركون فى وقفة تضامنية بفيينا مع الشعب الفلسطيني

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شارك مئات من الفلسطينيين والعرب والأوروبيين مساء الإثنين فى مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينى ضد هجمات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك أمام كاتدرائية شتيفانس الشهيرة وسط العاصمة النمساوية (فيينا).

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا هتافات تؤكد على الوفاء للقضية الفلسطينية ونددوا بالممارسات الإسرائيلية الغاشمة.

وأوقد المشاركون الشموع؛ حدادا على ضحايا الهجوم الإسرائيلى كما كتبوا اسم غزة بالشموع.

بدوره، قال الدكتور بسام قبانى من الجالية السورية واحد المشاركين فى المظاهرة إن المظاهرة تعبير عن تضامن عربى قوى فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى الذى ينكل بالشعب الفلسطينى ويخرق القوانين والمعاهدات الدولية ويعتدى على الأبرياء.

وبدورها، انتقدت الإعلامية هيفاء طه التجاهل السياسى والإعلامى الأوروبى للقضية الفلسطينية والانحياز السافر للجانب الإسرائيلي.