اليوم السابع
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النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر رشق القطارات بالحجارة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:13 ص
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر رشق القطارات بالحجارة وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، و استكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.
 
واهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.
 
ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة
ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة
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السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

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