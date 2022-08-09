اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:36 م
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الكشف على 1250 مواطناً خلال قوافل طبية بمراكز البحيرة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:06 م
الكشف على 1250 مواطناً خلال قوافل طبية بمراكز البحيرة قافلة طبية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. 
 
وفى هذا السياق، نظمت الوحدات المحلية لمركزى المحمودية والدلنجات بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلتين تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية" بمركزى المحمودية والدلنجات.
 
أسفرت القوافل الطبية عن الكشف على 750مواطن بجميع التخصصات مع تقديم العلاج اللازم، وفى مركز حوش عيسى قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام  بتنفيذ قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية بقريه عماره التابعه لقريه أبو الشقاف، حيث تمكنت القافلة من الكشف على 550 مواطن من أهالي القرية تنوعت ما بين التخصصات المختلفة.
 
 

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