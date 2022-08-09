"القومى للمرأة" بأسوان ينظم ندوة للتوعية بمبادرة "لتسكنوا إليها"

واصل فرع المجلس القومى للمرأة سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة تحت رعاية أشرف عطية محافظ أسوان من أجل المشاركة فى إنجاح فعاليات المبادرة القومية (لتسكنوا إليها) والتى أطلقها الأزهر الشريف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية وخاصة للشباب المقبل على الزواج.

صرح بذلك الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، والتى أكدت على أنه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأزهر الشريف تم تنظيم ندوة توعوية بقرية الإصلاح البحريه بمركز كوم أمبو إستهدفت رفع الوعى الفكرى والثقافى لدى 100 من السيدات والفتيات.

وأوضحت، بأن الندوة تناولت التوعية بعدد من الموضوعات المجتمعية الهامة ومنها المغالاة فى المهور وتأخر سن الزواج، بالإضافة إلى تسليط الضوء على موضوعات الطلاق والزواج المبكر وأيضاً ختان الإناث مع توضيح أضرارهم النفسية والإجتماعية السلبية التى تؤثر على الفرد والمجتمع.