القبض على 9 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 9 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتى ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و175 جراما من مخدر الهيروين، و70 جراما من مخدر الحشيش، و50 جراما من مخدر الشادو، و20 جرام من مخدر الأيس، و90 جرام من مخدر البودر.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.