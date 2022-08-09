اليوم السابع
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القبض على 3 أشخاص حفروا سردابا أسفل مزرعة ببنى سويف للتنقيب عن الآثار

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:19 ص
القبض على 3 أشخاص حفروا سردابا أسفل مزرعة ببنى سويف للتنقيب عن الآثار قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة الوسطى بمحافظة بنى سويف.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم (3 أشخاص)، وذلك حال قيامهم بالحفر بإحدى المزارع ملك (أحد الأشخاص) وعُثر بداخل المزرعة على حفرة بعمق 7 أمتار وكذا الأدوات المستخدمة فى الحفر.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب داخل المزرعة المشار إليها بالاشتراك مع مالكها وآخر "محدد" وذلك بقصد البحث عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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