اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:26 م
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العثور على جثة طفل ملقاة بمقابر سرسنا فى الفيوم

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:33 م
العثور على جثة طفل ملقاة بمقابر سرسنا فى الفيوم جثه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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عثر أهالي قرية سرسنا بنطاق مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم  على جثة طفل مقتولاً وملقى بجوار التوك توك الخاص به وسط مقابر القرية، وتم نقل الجثة إلي مستشفى  الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من أهالي سرسنا بالعثور على جثة طفل مقتولاً وملقى وسط مقابر القرية وبجواره التوك توك الخاص به.
 
انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبيّنّ العثور على جثة طفل يدعى "محمود"، 17 سنة، مقتولاً وملقى وسط مقابر قرية سرسنا، وبجواره التوك توك الخاص به. 
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
 
 

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