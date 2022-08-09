الصومال وأوغندا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال التجاري

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وقع وزير التجارة والصناعة الصومالي جبريل عبدالرشيد حاجي عبدي، مذكرة تفاهم في المجال التجاري مع نظيره الأوغندي مويبيسا فرانسيس، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد، الاستثمار وخلق فرص العمل للجانبين.



وستعمل الاتفاقية - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء على تعزيز مجالات الإنتاج الزراعي والبحري والحيواني والصناعي، حيث تصبح الصومال بوابة أوغندا لممارسة أنشطتها التجارية في كل من اليمن وإثيوبيا وجيبوتي والهند وباقي دول الشرق الأوسط وآسيا.



كما ستعزز هذه الاتفاقية من تسهيل التجارة بين البلدين وتكامل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.