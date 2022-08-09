الصحة تكشف 8 معلومات هامة عن الاسكوتر الإسعافى.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بدء إدخال "الاسكوتر الكهربائي الإسعافي" للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية.

"اليوم السابع" تكشف 8 معلومات هامة عن خدمة الاسكوتر الكهربائى الاسعافى الجديد .

1- "الاسكوتر الإسعافي" يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين

2- يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة.

3- له قدرة فائقة على إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر).

4- وبحوزة المسعف حقيبة "الإسعافات الأولية" التي تحتوى على المستلزمات الطبية.

5- يعمل الاسكوتر بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.

6- "الاسكوتر الكهربائي" صديقا للبيئة حيث يعمل من خلال الشحن الكهربائي.

7- يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

8- لا يصدر منه أي عادم نهائيًا.