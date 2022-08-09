"الصحة المغربية": انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، انتهاء الموجة الثانية لمتحور "أميكرون"، وهي الموجة الرابعة من فيروس كورونا "كوفيد 19".



وقال منسق مركز عمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المغربية معاذ المرابط - خلال مؤتمر صحفي عن الحالة الوبائية لكوفيد-19 في المغرب خلال الفترة من 5 يوليو الماضي إلى 8 أغسطس الجاري - "إنه بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر الضعيف لانتشار فيروس كوفيد-19، تنتهي الموجة الثانية لأمكرون وهي الموجة الرابعة للانتشار الجماعي للفيروس، لتبتدأ فترة بينية جديدة هي الفترة البينية الرابعة".



وشدد على أن انتهاء موجة وبائية لا يعني انتهاء الوباء، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس سيستمر في مستوى ضعيف مع احتمال غير مستبعد لحدوث موجة أخرى، لكن ليس في الوقت القريب.



وأوضح أن المغرب شهد موجة رابعة للانتشار الجماعي الواسع لفيروس كوفيد-19، ابتدأت في الأسبوع الأخير من شهر مايو واستمرت 11 أسبوعا، مسجلا أنه تم بلوغ ذروة الحالات وبلوغ الفيروس أوج انتشاره في الأسبوعين الممتدين من 20 يونيو إلى 3 يوليو من العام الجاري.