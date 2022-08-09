السيدة انتصار السيسى: أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين

نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية الفنانة رجاء حسين، والذى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها... رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته"

وتوفيت الفنانة رجاء حسين، صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عامًا، وتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وذلك حسبما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"اليوم السابع".