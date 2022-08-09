اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض: ترامب لم يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:00 م
السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض: ترامب لم يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض ستيفاني جريشام
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لم يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح" خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.


وقالت جريشام التي غادرت منصبها بإلادارة الأمريكية بعد واقعة اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021: "كنت مع ترامب على متن طائرة، وشاهدته وهو يتصفح عدد من الوثائق السرية، ويرمي بعضها بعيدًا، ويمزق بعضها، بل ويضع بعضها في جيبه"، حسبما أوردت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية اليوم الثلاثاء.


وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كجزء من التحقيق الجاري بشأن نقل المستندات والوثائق الرئاسية من البيت الأبيض إلى المنتجع الواقع في فلوريدا.


وقال ترامب -في بيان صدر مساء أمس الاثنين- إن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ووصفه بـ"سوء السلوك من جانب الادعاء، واستخدام نظام العدالة كسللاح لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية العام 2024".


البيت الأبيض

ترامب

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

ستيفاني جريشام



الموضوعات المتعلقة

FBI فى منزل ترامب.. عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية يداهمون مقر إقامة الرئيس الأمريكى السابق فى مارالاجو بحثا عن وثائق سرية.. أسوشيتدبرس: تصعيد غير مسبوق من قبل وزارة العدل.. ودونالد يعلق: منزلى تحت الحصار

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:30 م

قانون أمريكى يحرم ترامب من الترشح فى 2024 حال إدانته فى قضية الوثائق الرئاسية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:08 م

إريك ترامب: مداهمة منزلنا "اضطهاد سياسى" لو حدث لأوباما سيسبب ضجة عالمية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:56 م

هتلر وولاء الجنرالات.. أسرار عن علاقة ترامب بالجيش الأمريكى فى كتاب جديد

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:22 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة