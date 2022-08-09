السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض: ترامب لم يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح

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قالت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لم يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح" خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.



وقالت جريشام التي غادرت منصبها بإلادارة الأمريكية بعد واقعة اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021: "كنت مع ترامب على متن طائرة، وشاهدته وهو يتصفح عدد من الوثائق السرية، ويرمي بعضها بعيدًا، ويمزق بعضها، بل ويضع بعضها في جيبه"، حسبما أوردت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية اليوم الثلاثاء.



وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كجزء من التحقيق الجاري بشأن نقل المستندات والوثائق الرئاسية من البيت الأبيض إلى المنتجع الواقع في فلوريدا.



وقال ترامب -في بيان صدر مساء أمس الاثنين- إن مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ووصفه بـ"سوء السلوك من جانب الادعاء، واستخدام نظام العدالة كسللاح لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية العام 2024".