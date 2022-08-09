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السرقة الأغرب بقنا.. "لصوص" يستولون على شقة مواطن ويغيرون القفل

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:26 م
السرقة الأغرب بقنا.. "لصوص" يستولون على شقة مواطن ويغيرون القفل سرقة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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شهد حي الأمل بمركز قفط جنوب قنا واقعة سرقة غريبة حينما أقدم مجموعة من اللصوص علي سرقة وحدة سكنية بعد كسر باب الشقة وشراء قفل جديد والتواجد داخلها وبيع الأجهزة الكهربائية ومشتملاتها لأهالي من مناطق قريبة.
 
كان قد تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تقدم أحد المواطنين ببلاغ سرقة شقته وكسر القفل الخاص بها وتواجد عدد من اللصوص بداخلها، وبيع الأجهزة والأثاث المتواجد بداخلها لأهالي من مناطق قريبة واحدة تلو الأخرى.
 
وقال أحد أهالي المنطقة، إن تلك الواقعة حدثت بعد ذهاب المواطن للسكن في قنا وترك شقته مقفولة في الحي وعند العودة وجد أن مجموعة من اللصوص قاموا بتغيير قفل الشقة الخاص به ووضعوا قفل جديد والتواجد بداخلها وسرقة محتوياتها، لافتًا أن صاحب الشقة ذهب للبحث عن محتوياتها فعرف مكان البيع والسارقين وعند مواجهة أحدهم اعترف بالسرقة وقام بتهديده.
 
تم تحرير محضر رقم 16104 لسنة 2022 وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وضبط المتسببين في الواقعة.
 
 
 

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