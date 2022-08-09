السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسيدة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "ط.م" وشقيقه "ع.م" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليها "ل.أط" ربة منزل بدائرة مركز جهينة.



صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين.



تعود احداث الواقعة الى عام 2021 بدائرة مركز جهينة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها بالقدم اليمنى وتضاعفت إلى غرغرينا حيث إنها تعانى من القدم السكرى.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليها حيث وقعت مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمين بالتعدى عليها بالضرب محدثين اصابتها وتمت حالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.













