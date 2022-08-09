اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:20 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

السيسى

الرئيس السيسى

قطر

الأمير تميم بن حمد آل ثاني



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