الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير قطرالثلاثاء، 09 أغسطس 2022 06:20 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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