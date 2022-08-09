الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

كتب أحمد جمعة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الذي بدأ من مدينة القدس، ثم امتد إلى جنين، وغزة، واليوم في نابلس، والذي أسفر عن 3 شهداء والعشرات من الجرحى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار، وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني، واستغلاله، لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية الإسرائيلية".

وأشار أبو ردينة إلى أن القدس ومقدساتها هي أساس السلام والاستقرار للجميع، واستمرار هذا العدوان الإسرائيلي سواء من خلال عمليات القتل اليومية بدم بارد، أو التوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، أو استمرار تدنيس المقدسات واقتحامها، وهدم المنازل، وطرد السكان وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية، لن يجعل الشعب الفلسطيني يرضخ، أو يقبل بالتفريط بثوابته الوطنية مهما كان الثمن، وعلى المجتمع الدولي الخروج عن صمته المريب والوقوف بحزم ضد سياسة إسرائيل التي انتهكت كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان التي ينادي العالم يوميا بتطبيقها".