الدولة نفذت وعدها بتطوير «مثلث ماسبيرو».. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "مدبولى يتفقد مشروع تطوير المنطقة قبل بدء التسليم.. ويؤكد الدولة نفذت وعدها بتطوير «مثلث ماسبيرو».. رئيس الوزراء: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى حرصت على تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بعد أن كانت منطقة عشوائية غير آمنة لتصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات.

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