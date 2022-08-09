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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:20 م
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الدفاع الروسية: لا ضحايا فى انفجار مستودع الذخيرة بالقاعدة العسكرية فى القرم

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:09 م
الدفاع الروسية: لا ضحايا فى انفجار مستودع الذخيرة بالقاعدة العسكرية فى القرم انفجار - ارشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن ذخائر جوية انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري ما تسبب بانفجارات عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم، وفقا لروسيا اليوم.
 
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه في 9أغسطس، في حوالي الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، انفجرت عدة ذخائر جوية في منطقة مطار ساكي العسكري بالقرب من  نوفوفيدوروفكا، دون وقوع ضحايا. ولم تتضرر معدات الطيران في المطار، موضحة أنه يجري اتخاذ إجراءات لإخماد الحريق.
 
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه لا ضحايا في انفجار مستودع الذخيرة بالقاعدة العسكرية في القرم، مشيرة إلى أن حادث القاعدة العسكرية في القرم ناتج عن انفجار ذخيرة وليس هجوما.
 
فيما قال أوليج كريوتشكوف، مستشار رئيس شبه جزيرة القرم إن عدة انفجارات وقعت في منطقة نوفوفيدوروفكا في الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، متابعا: حتى الآن، يمكنني فقط أن أؤكد حقيقة وقوع عدة انفجارات في المنطقة وأطلب من الجميع انتظار التقارير الرسمية، مؤكدا بعدم صحة الأخبار التي تفيد بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة.
 
وتوجد في منطقة نوفوفيدوروفكا وحدة عسكرية ومطار عسكري.
 

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