اليوم السابع
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الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 300 صاروخ لمنظومة "هيمارس" فى أوكرانيا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:25 م
الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 300 صاروخ لمنظومة "هيمارس" فى أوكرانيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البحرية الروسية دمرت بصواريخ كروز مستودعا يحتوي على أكثر من 300 صاروخ لمنظومة "هيمارس" أمريكية الصنع في منطقة "تشيركاسي" في أوكرانيا. 

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، "استهدفت أسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى مستودع ذخيرة كبير بالقرب من قرية أومان بمنطقة "تشيركاسي"، حيث جرى تدمير أكثر من 300 صاروخ لراجمات "هيمارس" المتعددة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة لمدافع الهاوتزر "أم -777" الأمريكية". 

وأوضحت أن الكتيبة الآلية الثانية من اللواء الأوكراني رقم 14 فقدت قدرتها القتالية بعد القضاء على أكثر من 340 فرداً منها، مضيفة أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 صاروخا من طراز (هيمارس) في خيرسون و"نوفايا كاخوفكا" و"ميليتوبول" وأسقطت مقاتلة أوكرانية "ميج ــ 29" وثلاث طائرات مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف.

ومن ناحية أخرى، اتهم المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف الدول الأوروبية "غير الصديقة لبلاده" بفرض عقوبات على روسيا بدرجة "لا واعية"، على حد تعبيره.. معربا عن أمله أن تتجلى الفطرة السليمة لديها مع مرور الوقت. 

وقال بيسكوف، للصحفيين تعليقا على تصريحات بعض الدول الأوروبية ذات الطابع العنصري بحق المواطنين الروس بشأن قيامهم بالسياحة في الدول الغربية، "كقاعدة عامة، تأتي مثل هذه التصريحات من تلك البلدان، التي اعترفنا بها بالفعل كدول غير صديقة". 

وفي سياق آخر، حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من زعزعة الاستقرار في بلاده، لأن ذلك سيفرز وضعا أسوأ مما في أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إنه بمجرد أن يتم كسر الاستقرار في المجتمع البيلاروسي، سيقوم الخارج بالمساعدة على الفور.. والاقتصاد هو القضية الأولى، فإذا كان هناك اقتصاد فسوف ننجح".

 


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