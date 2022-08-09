الخشت يصدر قرارات بتكليف ثلاثة من وكلاء الكليات للقيام بأعمال عمداء

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات بتكليف عدد من وكلاء الكليات بالقيام بأعمال العميد، لحين إتمام إجراءات عميد جديد، وذلك في كليات الآداب والإعلام ودار العلوم، حيث تم تكليف كل من الدكتورة عبير عبد السلام وكيلة كلية الآداب للدراسات العليا، والدكتورة حنان جنيد وكيلة كلية الإعلام لخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بلبولة وكيل كلية دار العلوم لخدمة المجتمع.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر للعمداء الذين وصلوا السن القانونية على جهودهم البارزة في إدارة كلياتهم وهم الدكتورعبد الراضي رضوان عبد المحسن عميد كلية دار العلوم والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، والدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب.

كما قرر الدكتور رئيس الجامعة تكريم العمداء المنتهية مدة ولاياتهم في مجلس الجامعة القادم.

ووجه الدكتور الخشت المكلفين بالقيام بأعمال العمداء؛ بضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021 - 2025 مع التركيز على مواصلة العمل على سد الفجوة المعرفية وتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع في منظومة العملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على المكلفين بالقيام بأعمال العمداء، ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على تقدم العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية داخل الكليات.